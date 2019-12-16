شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة في محاولة للتوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 65.40، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.50، مع التذكير بأن اختراق 65.40 سيفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 68.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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