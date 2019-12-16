شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات تجاوز حاجز 60.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 60.90 كمحطة تالية، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 62.30 كهدف تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 58.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد