شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليتحرك فوق مستوى 16.96، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 17.60، بينما يحتاج السعر للتداول دون 16.96 مجدداً لاستنئاف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط