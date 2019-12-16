شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب بإيجابية طفيفة الآن، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1460.00 ثم 1447.00 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1489.00 لاستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1485.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط