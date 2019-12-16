شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليتحرك دون مستوى 1.3380، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار محتمل لمناطق 1.3225 قبل العودة للارتفاع من جديد.
الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3380، حيث إن الثبات دونه سيؤكد الانخفاض المتوقع، بينما الارتقاء فوقه سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3700.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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