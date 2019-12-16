شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً الآن ليقترب من اختبار مستوى 1.1108 من جديد، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية تدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 1.1180 ثم 1.1280 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد