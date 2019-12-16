شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الأول يفتتح فرعه الثالث بالسعودية دعماً لاستراتيجية توسعة أعماله والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، عن افتتاح فرعه الجديد في جدة دعماً لاستراتيجية توسعة أعماله في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للبنك اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه كان البنك قد حصل سابقاً على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس أعماله المصرفية التجارية عبر ثلاثة فروع له في المملكة، حيث تم افتتاح كل من فرعي الرياض والخبر سابقاً في 2019.

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول قد حصل في فبراير 2018 على موافقة هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

كما حصل البنك في شهر مارس على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس أعماله المصرفية التجارية في المملكة؛ حيث أتاح هذا الترخيص للبنك افتتاح ثلاثة فروع، باتت توفر الآن خدماتها بشكل كامل للعملاء في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

وتحظى المملكة العربية السعودية بأهمية خاصة في استراتيجية نمو بنك أبوظبي الأول وتوسيع شبكة فروعه الدولية التي تغطي خمس قارات، الأمر الذي يمكنه من الاستفادة من علاقاته على الصعيد الدولي وخبرته الواسعة وقوته المالية بما يلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة للشركات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة أو خارجها.

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ومن خلال التواجد المتنامي لبنك أبوظبي الأول في المملكة، يتطلع البنك لدعم الفرص الواعدة في السعودية.

كما يسعى لتعزيز مكانته كأحد المحركات الرئيسية لتنمية القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة؛ حيث ستساهم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في تلبية احتياجات العملاء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة أو الدول التي تربطها علاقات مع أي من البلدين.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه. ويسعى البنك من خلال العروض المصرفية الاستراتيجية التي يوفرها لتلبية احتياجات عملائه في جميع أنحاء العالم ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية الرائدة التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار.

وأكد بنك أبوظبي الأول في نهاية 2018 أنه يعتزم إطلاق أنشطة الخدمات المصرفية التجارية في المملكة العربية السعودية.

وأعلن أبوظبي الأول، في وقت سابق، عن حصوله على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتأسيس شركة أبوظبي الأول للاستثمار السعودية، وهي شركة تابعة ستقدم الخدمات المصرفية للاستثمار في المملكة العربية السعودية.