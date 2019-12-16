شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تُغير من نظرتها للشركات غير المالية بالخليج وتركيا وجنوب أفريقيا إلى سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز الائتمانية لخدمات المستثمرين في تقريرها السنوي اليوم إن التوقعات بالنسبة للشركات غير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وجنوب إفريقيا خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة سلبية.

وحسب بيان للوكالة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه فقد تغيرت النظرة المستقبلية للشركات الخليجية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدوافع الرئيسية للتوقعات السلبية هي مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالأوضاع السياسة.

وأضافت الوكالة أنه وفي دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأسعار النفط المتقلبة إلى الحد من قدرة الحكومات على تمويل مبادرات النمو.

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بينما في جنوب إفريقيا، سوف تستمر إصلاحات السياسة البطيئة، وانخفاض النمو الاقتصادي وعدم اليقين في إعاقة الاستثمار.

وفي تركيا، سوف تستمر التوترات الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالأوضاع السياسة وبيئة التشغيل الهشة في التأثير على الشركات.

وتقول موديز ومع ذلك، فإن جودة الائتمان لمعظم الشركات التي حصلت على تصنيف وكالة موديز في هذه المناطق لن تتآكل بشكل كبير بفضل الميزانيات العمومية الجيدة والمراكز الرائدة في السوق والسيولة الكافية.

وقالت موديز الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية تظل مستقرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من معدلات نمو مستقرة، بالإضافة إلى قوة رؤوس الأموال وارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك.

وكانت الوكالة قد كشفت نهاية العام الماضي عن إبقاء نظرتها المستقرة تجاه القطاع المصرفي الخليجي، وذلك نتيجة تحسن ظروف التشغيل وقوة الإقراض ووفرة رؤوس الأموال.