شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة القصيم للاستثمار يُوصي بتوزيع 25 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2019 للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بواقع 25 هللة للسهم.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" يبلغ إجمالي المبالغ الموزعة 7.5 مليون ريال، سيتم توزيعها على 30 مليون سهم، وبواقع 0.25 ريال للسهم أو ما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية له.

وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

ونوهت الشركة على أنه وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك بقيمة 100 مليون، وذلك بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وكانت الشركة قد حققت نموا في أرباحها بالربع الثالث 2019 بلغ 277.4%، وذلك بعد وصولها إلى 4.71 مليون ريال مقابل 1.25 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.

وعلى مستوى التسعة أشهر ارتفعت أرباح الشركة إلى 15.52 مليون ريال مقابل 2.52 مليون ريال بالفترة المقابلة من 2018 وبارتفاع نسبته 516.7%.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق أرباح إستثمارات خلال الربع الحالي في حين لم تكن هناك أرباح استثمارات خلال الربع المماثل إضافة إلى انخفاض قيمة الخسارة من العمليات غير المستمرة وانخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وشهد الربع الحالي زيادة في قيمة المصروفات الادارية والعمومية نتيجة تحمل قيمة اتعاب إستشارية تخص عمليات الفحص النافي للجهالة لعملية الإستحواذ ، وكذا زيادة رأس المال.