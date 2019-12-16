شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:01 مساءً, 16 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض تراجعت أسعار النفط اليوم عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 0.2 % إلى 65.12 دولاراً للبرميل.

كما تراجع الوسيط الأمريكي 0.2 % أيضا إلى 59.97 دولاراً للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.