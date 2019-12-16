شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تطبيق تعديلات استقبال العاملات بمطار الدمام الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الوزارة قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/09/1440 الموافق 19/05/ 2019م، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين، حيث تضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.
أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.
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