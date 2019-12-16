الصناعات الكيماوية تخاطب الشركات للاشتراك فى مبادرة تشجيع الشراء للمنتج المحلى

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وأضاف بيان للشعبة، اليوم، إنه يمكن تحقيق زيادة الطلب فإن المنشآت والتجار من ناحيتها ستعلن عن نسب خصم علي السلع التي ستشارك في المبادرة، وستسعي الدولة من خلال القطاع المصرفي علي إيجاد آلية لتوفير قروض إستهلاكية للاشخاص، دون أن تتحمل الصناعة أي أعباء لتلك القروض (بمعني أن المنشأت ستبيع نقداً وتحصل مستحقاتها بنظام البيع العاجل).
وتابع البيان، ستقوم الدولة بعمل الحملة الإعلامية والإعلانية التي تخدم المبادرة لتحريك السوق، ويجري في الوقت الحالي بحث آليات التسويق الإلكتروني كوسيلة من وسائل المبادرة للوصول لمختلف الشرائح من المستهلكين، هذا فضلاً عن الدعم السياسي للمبادرة من كافة الوزارات المعنية.
واستطرد، كان قطاعنا الصناعي أحد القطاعات المستهدف إستفادتها من المبادرة فقد رأينا مخاطبة الشركات للاستفادة والاشتراك من المبادرة.
وطالب البيان باستيفاء الاستمارة الخاصة بالاشتراك موضحاً بها السلع التي سيتم الاشتراك بها ونسب الخصم علي كل سلعة والسعر قبل وبعد الخصم، والشخص الذي سيتم معه التنسيق من الشركة وإعادة الإرسال.
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