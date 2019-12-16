شكرا لقرائتكم خبر عن فوسون الصينية تبدأ تسويق رحلاتها للأوروبين تحت علامة "توماس كوك" بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وكالة بلومبرج أنه سيتم تلخيص بعض عروض السفر الحالية لشركة فوسون وإعادة تسميتها باسم توماس كوك، وستعمل على جذب المسافرين في أوروبا الذين هم على دراية بالاسم إلى منتجعات فوسون بهذه الطريقة.
وأعلنت شركة فوسون الصينية نوفمبر الماضى شرائها حقوق العلامة التجارية توماس كوك Thomas Cook مقابل 12 مليون يورو، وهى الشركة التى كانت بالفعل مشاركًا لتوماس كوك، والآن تشتري شركة فوسون الصينية حقوق تسمية شركة السياحة البريطانية.
وستستخدم الشركة الصينية البراند فى عروضها السياحية فى المستقبل من شنغهاي بالصين، كما أن المجموعة الصينية Fosun إلى جانب استحواذها على العلامة التجارية توماس كوك، استحوذت أيضًا على سلاسل الفنادق Casa Cook و Cook's Club، وقال تشيان جيان نونج رئيس شركة فوسون للسياحة: "يتيح الاستحواذ على علامة توماس كوك للمجموعة توسيع أعمالها السياحية".
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