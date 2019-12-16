شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: بعثة مشتريين دوليين تشيد بمكونات السيارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مشاركته في العديد من الفاعليات الهامة خلال شهر ديسمبر الجاري لدعم قطاع مكونات السيارات والتي يولي المجلس الاهتمام بها في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، حيث شارك المجلس، بفاعليات القمة السادسة لإيجبت أتوموتيف، والتي تم إلقاء الضوء فيها علي الصناعات الكهربائيه المبتكرة لوسائل النقل والقابلة للتصدير والمنافسه.

ومن ناحية آخري كشف المجلس عن استضافتة لبعثة مشتريين دوليين إستهدفت "قطاع مكونات السيارات"، علي هامش معرض Autotech Egypt، والتي جاءت بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث جري تنظيم 190 لقاء ثنائي بين بعثة المشتريين والشركات المصريه التي شاركت بالمعرض، بالاضافه إلى ترتيب زيارات للبعثه للمصانع العامله بقطاع مكونات السيارات.

Advertisements

وأشار المجلس في بيانه، أن بعثة المشتريين الدوليين أعربت عن إعجابهم بمستوى الصناعة المصرية في قطاع مكونات السيارت التي فاقت توقعاتهم بالإضافة الى الأسعار المنافسة التي قدمتها الشركات، مضيفاً" إلى أن بعثة المشتريين أثبتت جديه كبيره لتوقيع اتفاقيات خلال الفتره المقبله بين الشركات المصريه التي شاركت بالمعرض، بالإضافة إلى أن المشتريين اعربوا عن قدرة المنتجات المصريه المنافسه خارجيا لجودتها العاليه.

الجدير بالذكر، أن بعثه المشتريين ضمت 20 مشتري دولي من تنزانيا وجنوب أفريقيا و زامبيا وروسيا ورومانيا والسعودية ورواندا وكينيا والأردن، وتأتي البعثة في إطار أهتمام المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتواجد في عدد كبير من المعارض التي تقام خلال شهر ديسمبر الجاري والتي يدعم المجلس من خلال مشاركته فيها قطاع مكونات السيارات.