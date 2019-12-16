التصديرى للصناعات الهندسية: بعثة مشتريين دوليين تشيد بمكونات السيارات المصرية

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ومن ناحية آخري كشف المجلس عن استضافتة لبعثة مشتريين دوليين إستهدفت "قطاع مكونات السيارات"، علي هامش معرض Autotech Egypt، والتي جاءت بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث جري تنظيم 190 لقاء ثنائي بين بعثة المشتريين والشركات المصريه التي شاركت بالمعرض، بالاضافه إلى ترتيب زيارات للبعثه للمصانع العامله بقطاع مكونات السيارات.
وأشار المجلس في بيانه، أن بعثة المشتريين الدوليين أعربت عن إعجابهم بمستوى الصناعة المصرية في قطاع مكونات السيارت التي فاقت توقعاتهم بالإضافة الى الأسعار المنافسة التي قدمتها الشركات، مضيفاً" إلى أن بعثة المشتريين أثبتت جديه كبيره لتوقيع اتفاقيات خلال الفتره المقبله بين الشركات المصريه التي شاركت بالمعرض، بالإضافة إلى أن المشتريين اعربوا عن قدرة المنتجات المصريه المنافسه خارجيا لجودتها العاليه.
الجدير بالذكر، أن بعثه المشتريين ضمت 20 مشتري دولي من تنزانيا وجنوب أفريقيا و زامبيا وروسيا ورومانيا والسعودية ورواندا وكينيا والأردن، وتأتي البعثة في إطار أهتمام المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتواجد في عدد كبير من المعارض التي تقام خلال شهر ديسمبر الجاري والتي يدعم المجلس من خلال مشاركته فيها قطاع مكونات السيارات.
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