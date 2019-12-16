شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 15858 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4994 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 482 نقطة.
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