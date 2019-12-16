شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، بضغوط تراجع عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرمس، المصرية للاتصالات، إعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 15858 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4994 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 482 نقطة.