شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر: مسابقة ملكة جمال القارات حققت دعاية كبيرا لشرم الشيخ وأكدت على أمان مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الشاعر أن كم المشاركات التي قامت بها المتسابقات علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والكلام الرائع عن مصر وشرم الشيخ بجانب الصور والفيديوهات للرحلات التي قمن بها، تعد احد اهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، والتأكيد علي الأمن والأمان الذين تتمتع بهما مصر وشرم الشيخ.
وأشار إلي أن المسابقة تحظى بتغطية إعلامية موسعة بمختلف دول العالم علي مدار الأيام الماضية، فضلا عن الاحتفال الذى سيتم خلاله الإعلان عن النتيجة فى 20 ديسمبر الجارى، وهو الأمر الذى يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله.
ووجهت المتسابقات رسائل مصورة بالصوت والصورة إلي متابعيهم بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت كلماتهن معبرة عن كرم الضيافة المصري وجمال وروعة شرم الشيخ وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة علي هامش المسابقة التي انطلقت فعالياتها قبل حوالي 10 أيام، وأسهبت جميلات العالم خلال تلك الفيديوهات في وصف جمال شرم الشيخ وروعة الطقس المشمس بها.
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