شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى: نستهدف تدعيم أهالى قرية حادث الروضة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة:"تعكس تلك الاتفاقية الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادى واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري وبصفة خاصة جهود التنمية الاقتصادية المهمة فى سيناء".

وجاء ذلك خلال توقيع مصر وأمريكا، اليوم، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 ملايين دولار ليصل إجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ويهدف المشروع إلى حفر آبار مياه فى قرية الروضة بشمال سيناء، وانشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع انحاء المحافظة، وذلك فى اطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية لتحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.

واضاف، السفير أن الاتفاق سيتم توجيه أيضا لخدمة الأرامل والناجين من الحادث الإرهابي الذي استهدف قرية الروضة في 2017، مشيرا إلي أنه خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة الأخيرة، تم القيام بجهود كبيرة في توجيه تمويل شركاء التنمية الدوليين لخدمة المواطنين المصريين.

Advertisements

وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تأتى هذه الاتفاقية وفق اولويات مصر فى تنمية شمال سيناء وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأمريكى شراكات مع الشعب المصرى، ووفر برنامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين".

وأضافت أنه خلال الأعوام الماضية تعرفنا بشكل أفضل علي احتياجات المواطنين في شمال سيناء، حيث حصلوا علي منح أمريكية لتمويل الدراسة الجامعية، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين جودة المرافق والخدمات.