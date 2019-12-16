شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الارضى ..انتهاء فترة السماح لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2019، يمكن للعميل الاتصال بخدمة 111 أو الاستفسار عنها من خلال صفحة الشركة على الإنترنت.
وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضى الربع سنوية منتصف أكتوبر الماضى، واستمر الدفع لمدة شهر حتى 14 نوفمبر المقبل، وللمتاخرين فى هذا المجال يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر ثم من يوم 15 ديسمبر يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.
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