شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 9.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالى قيمة أقساط التأمين (ممتلكات وحياة) بلغ 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، موزعة بين 4.1 مليار جنيه أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، و5.1 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت الهيئة، فى تقريرها الدورى، أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين، بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضى، موزعة بين 1.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات مقابل 2 مليار جنيه، و2.4 مليار جنيه تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالى قيمة أقساط للتأمين التجارى والتكافلى، بلغ 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، موزعة بين 7.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجارى خلال الربع الثالث مقارنة بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضى، و 1.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلى مقابل 989 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتابعت الهيئة، أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجارى والتكافلى، بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضى، موزعة بين 3.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجارى مقابل 3.5 مليار جنيه، و 387.5 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلى مقابل 242.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

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وبلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى 38 شركة حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 37 شركة حتى سبتمبر لعام 2018، وبلغت عدد مجمعات التأمين 5 شركات حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 4 شركات حتى سبتمبر لعام 2018، وبلغت عدد صناديق التأمين الحكومية 5 صناديق حتى سبتمبر لعام 2019 مقابل 4 صناديق حتى سبتمبر لعام 2018.