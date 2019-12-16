شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سبكيم" تحصل على قروض تمويلية من "الإنماء" و"البلاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سبكيم العالمية عن حصول شركتها التابعة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية "إنوكيم" على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الإنماء وبنك البلاد.

وأفادت سبكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة التمويل ستكون 875 مليون ريال كقرض طويل الأجل، و825 مليون ريال كقرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت سبكيم، إن مدة التمويل ستكون 13 عاماً، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في ضمان اكتمال المشروع وتغطية اية تكاليف إضافية، بالإضافة إلى ضمان خدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الاولى للمشروع، وذلك بحسب نسبة تملك سبكيم في شركة إنوكيم.

و"إنوكيم" هي إحدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من أسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات).

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وبحسب البيان، تعتزم إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم.

هذا ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 180.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.