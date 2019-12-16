شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكثيري القابضة" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ 18 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة -المملوكة لها بالكامل- اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض، بقيمة 18 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدة التمويل ستكون 540 يوماً، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى التنازل عن عقد قرض صندوق التنمية الصناعي المعلن عنه بتاريخ 02 أكتوبر الماضي.

وتستهدف الشركة من التمويل الحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد حيث أن التاريخ المتوقع لإنهاء الأعمال وبداية الإنتاج هو الربع الثالث من عام 2020.

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وقالت الكثيري، إنها قامت بهذه الاتفاقية للحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد.

ويُذكر أن تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد متطورة ومميزه في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 30% عن البناء التقليدي وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء إلى ثلاثة أشهر، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة، حيث يمكن استخدامها في مختلف المجالات من وحدات سكنية، ومباني تجارية ومشاريع كبرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الماضي بالرمز (3008)، في قطاع المواد الأساسية.