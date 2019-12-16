شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سافكو" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 416.666 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة إن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقاً.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 624.999 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 414.21 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 522.24 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار، وانخفاض بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي لتحصيل الشركة أرباحها من الموجودات المالية المتداولة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وحققت سافكو صافي أرباح بلغ 1139 مليون ريال خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقابل صافي أرباح بلغ 1169 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.