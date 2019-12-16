شكرا لقرائتكم خبر عن "المدار للتمويل" تعتزم شراء حصة إضافية في "دار الثريا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار عن نيتها شراء حصة إضافية من أسهم رأسمال شركة دار الثريا العقارية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها تعتزم شراء 4.555 مليون سهم في "ثريا" تمثل 3.17% من رأسمال الأخيرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وذكرت شركة المدار أن إجمالي نسبة ملكيتها المباشرة وغير المباشرة ستصبح 85.621%، وأن مدى التداول المسموح به من 2% إلى 5%.

وتُعد "ثريا" إحدى الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي بالبورصة الكويتية، ويبلغ رأسمالها 14.65 مليون دينار موزعاً على 146.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وتعمل في تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة، بحسب بيانات على موقع البورصة الكويتية.