الاقتصاد

النحاس يبحث عن عزم جديد– تحليل -16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس مؤخرا لتشكيل بعض الارتداد التصحيحي الهابط متأثرا بسلبية ستوكاستيك المؤقتة نظرا لتسلله نحو مستوى 50, نشير إلى أن الثبات المتكرر فوق مستوى 2.7000 يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بمواصلة الارتفاع والذي يستهدف اختراق الحاجز المستقر عند 2.8380 ومن ثم الوصول نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.9200.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7580 و 2.8380

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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