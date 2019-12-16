شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لارتفاع قوي– تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 915.00 ليحافظ بذلك على فرص استئناف الهجوم الصاعد المقترح سابقا, لذلك سنبقى بانتظار انجذابه قريبا نحو 955.00 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الأولى, ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 1025.00. نجاح مؤشر ستوكاستيك بالثبات فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية, مما يعزز بدوره بدء تشكيل التداولات الصاعدة لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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