الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة ارتداد تصحيحي هابط كما هو متوقع ليلامس بذلك مستوى 145.30 والذي يمثل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الرئيسية الصاعدة, كذلك ثبات السعر ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة يدعونا للتمسك بالتوقعات الإيجابية لحين اندفاع السعر نحو 147.25 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 148.15.
ما يجب التنويه له, أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤجل الهجوم الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بتشكيله لارتداد سلبي جديد وليستهدف بذلك مستوى 143.60 والذي يشكل بدوره دعم أساسي أمام التداولات الإيجابية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 145.35 و 147.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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