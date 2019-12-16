اليورو مقابل الين يصطدم بحاجز مهم- تحليل - 16-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لإنهاء الاندفاع الصاعد وتشكيل ارتداد سلبي مؤقت بعد مواجهته للمقاومة المستقرة عند 122.45 والتي تمثل بدورها مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, الارتداد السلبي الحالي لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لاستقرار السعر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة لتشكيل مستوى 121.05 لدعم إضافي ليزيد بدوره من فرص تجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
ما سبق, يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد وانتظار وصول السعر مجددا نحو الحاج المتمركز عند 122.45 ولنؤكد بأن تجاوزه لهذا المستوى والثبات فوقه, سيزيد فرص الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 122.95 و 123.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.05 و 122.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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