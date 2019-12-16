شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره بصدد التخلي عن مستويات 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، حيث تتجه أكبر عملة مشفرة فى العالم للتخلي عن مستويات 7,000$ ، فى ظل ضعف الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 57$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 7,028$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,115$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,125$.

حققت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 7,007$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

على صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 5.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 192 مليار$ ،مع تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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تتجه أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" للتخلي عن مستويات حاجز 7,000$ لكل وحدة بتكوين ، فى ظل ضعف الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

قال الملياردير "مارك كوبان" أن البتكوين لا يمكن أن تصبح عملة موثوق بها لأنه من العصب جدا استخدامها ،ومن السهل جدا اختراقها ،كما يصعب فهمها وتقييمها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيديليتي للأصول الرقمية" توم جيسوب إن عدم وجود سجل طويل ،يعتبر أحد الأسباب الرئيسية ،التي تجعل المستثمرين من المؤسسات يمتنعون عن الاستثمار فى العملات المشفرة.

وأضاف جيسوب ،نظرا لأن فئة الأصول الرقمية لا تتجاوز عمرها عشر سنوات ،فإن المؤسسات تتساءل عن المتانة وطول العمر ،وهي متأكدة مما إذا كانت ستستمر إلى الغد ، ومع ذلك فإنه من المرجح أن يتم حل هذه المخاوف مع مرور الوقت.