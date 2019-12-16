شكرا لقرائتكم خبر عن تعمق ركود قطاع الصناعات الأوروبي على خلاف التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 45.9 نقطة ، فى ركود للشهر الحادي عشر على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 47.3 نقطة , أسوأ من القراءة السابقة بمستوي 46.9 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأوروبي.

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