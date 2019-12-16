شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع الخدمات الألماني طبقا للتوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 52.0 نقطة ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى مستوي 52.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة بمستوي 51.7 نقطة ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع قطاع الخدمات الألماني طبقا للتوقعات فى ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.