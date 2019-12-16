شكرا لقرائتكم خبر عن تعمق انكماش قطاع الصناعات الألماني على عكس التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 43.4 نقطة ،فى الانكماش الثاني عشر شهريا على التوالي ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 44.6 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة مستوي 44.1 نقطة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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