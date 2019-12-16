شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 9 أشهر والأنظار على بيانات القطاعات الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين بزعامة "بوريس جونسون" فى الانتخابات التشريعية ، بما يمهد الطريق لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى بريطانيا خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري ،والتي توفر أدلة حول تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأخير من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.3422$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3338$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3337$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.4% مقابل الدولار ، بأكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.3514$ ، بفضل نتائج الانتخابات العامة فى بريطانيا.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الاحتمالات القوية لتمرير اتفاق جونسون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان.

فاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة فى بريطانيا ، فى أكبر نتيجة فوز للحزب منذ انتخابات عام 1987 ، الأمر الذي يمهد الطريق لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

يترقب المستثمرين صدور بيانات هامة عن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى بريطانيا خلال كانون الأول/ديسمبر،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع من هذا العام ،البيانات الإيجابية سوف تدعم توسيع المكاسب الحالية للجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية و الخدمية فى بريطانيا خلال كانون الأول/ديسمبر.