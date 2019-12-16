الاقتصاد

الذهب يعوض خسائره مع ضعف الدولار

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عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت اليوم الاثنين، في ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1477.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1482.10 دولار.

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وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض أمس الأحد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

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