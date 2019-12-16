تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا."
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.