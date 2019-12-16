شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تغلق 3 شركات سياحية لمزاولة العمل بدون تراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة قرارا إداريا رقم 1543 لسنة 2019 بغلق ثلاث مقرات إدارية لشركة سياحة فى منطقة العباسية بمحافظة القاهرة وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على ترخيص من الوزارة. ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم على إخطار مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره، لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار. Advertisements

قرار وزارة السياحة

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