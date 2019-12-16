شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا تشارك بجلسة الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتى تعقد على هامش منتدى شباب العالم والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك فى الجلسة التى يديرها الإعلامي شريف عامر الروبوت العالمى صوفيا.

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وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تسعى مصر لمواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، والتى يعد من أبرز إفرازاتها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

ويتم تنفيذ الإستراتيجية خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وترتكز على محورين رئيسيين التدريب وبناء القدرات، وإنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعى، ولأنه من المتوقع أن يتم استبدال من 15 إلى 30% من الوظائف بالكامل بالتكنولوجيا خلال السنوات العشر القادمة، فإنه فى المقابل سيتم خلق فرص عمل أخرى جديدة؛ خاصة المتعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والمرتبطة بمهارات التفكير النقدى والابتكار.