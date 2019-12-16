شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 51.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 38 شركة.
وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.43%، فقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%.
وجاء سهم "بوان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.31%، ثم اللجين نسبة 3.14%، ثم جاكو بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "أسمنت الجنوب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.36% ثم أسمنت العربية بنسبة 1.08%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 0.93%.
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