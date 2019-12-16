شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 3.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6159.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 2.300 نقطة ليصل إلى مستوى 6827.71 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4833.04 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 90.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتى عبر 3859 صفقة. Advertisements وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.65%، أعقبه قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 0.10%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%. وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21%، تلاه شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.78%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.79%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 5.71%.

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