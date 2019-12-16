شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ويسجل 16.03 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ، انخفاضا فى بعض البنوك العاملة فى مصر بعد حالة الثبات التى شهدها الأسبوع الماضى ، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 16.03جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، مقابل 16.07جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصرى سجل 16.05جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، مقابل 16.07جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.03جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.06 جنيه للشراء.

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16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.