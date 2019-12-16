شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.9836، وأغلق تداولات الأسبوع الماضي حول هذا المستوى، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، حيث ننتظر تأكيد كسر هذا المستوى أو اختراقه لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، مع التذكير بأن الثبات دون 0.9836 سيضع السعر تحت سلبي جديد يستهدف مستوى 0.9712 بشكل رئيسي، بينما الارتقاء فوقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 0.9990.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي