شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما تستمر القناة الصاعدة بحمل السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع للفترة القادمة، بانتظار تداولات إيجابية لاختبار مستوى 0.7015 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 0.6770 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد