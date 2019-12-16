الاقتصاد

الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما تستمر القناة الصاعدة بحمل السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع للفترة القادمة، بانتظار تداولات إيجابية لاختبار مستوى 0.7015 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 0.6770 والثبات دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6930

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا