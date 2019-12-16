شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما تستمر القناة الصاعدة بحمل السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع للفترة القادمة، بانتظار تداولات إيجابية لاختبار مستوى 0.7015 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 0.6770 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.