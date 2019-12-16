شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 65.40، ويرتد هبوطاً ليتحرك حول 64.30 الآن، حيث تأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 62.50 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور أعلاه سيدفع السعر لتحقيق أهداف جديدة تصل إلى 68.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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