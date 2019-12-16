الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 65.40، ويرتد هبوطاً ليتحرك حول 64.30 الآن، حيث تأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير.

 

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 62.50 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور أعلاه سيدفع السعر لتحقيق أهداف جديدة تصل إلى 68.95.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا