شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مستوى 60.00 بعد الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة الماضي، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي في محاولة للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 60.90، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 62.30 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 58.90 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 58.05 وقد يمتد إلى 57.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.