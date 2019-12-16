شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 16.96 ويحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 16.33 كهدف رئيسي تالي. يجب الانتباه إلى أن اختراق 16.96 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 17.60 مبدئياً. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة مستقرة – تحليل - 16-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.