شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية طفيفة في الجلسات الماضية ليستقر حول 1475.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك فقد العزم الإيجابي ليظهر تشبّع واضح في الشراء، ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

نشير إلى أن كسر 1460.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا السلبية التالية التي تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10، بينما سيبقى الاتجاه الهابط قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1485.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط