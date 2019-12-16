شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينتظر الكسر – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمستوى 1.3200 ويرتد هبوطاً ليقترب من الدعم المحوري 1.3155، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3015.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 1.3240 والأهم دون 1.3295.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط