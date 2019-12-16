شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 109.33 بعد اختراقه مسبقاً ويحافظ على ثباته فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 110.50 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 109.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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