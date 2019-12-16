شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد في محاولة لاستعادة الاتجاه الصاعد بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم الجمعة الماضي، حيث يتحرك فوق مستوى 1.3380 الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليذهب بعيداً نحو 1.3700، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالثبات فوق 1.3380 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مستويات 1.3225 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد