شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأخير عند مستوى 1.1108، حيث حافظ السعر على ثباته فوقه هذا المستوى، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية جديدة في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1.1108 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.1180 لتأكيد فتح الطريق أمام الاندفاع نحو مستويات 1.1280 ثم 1.1418 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد