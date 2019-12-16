شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات الكويت تشتري أصولاً عقارية بـ4.2 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة عقارات الكويت المدرجة ببورصة الكويت المالية بتوقيع عقد شراء عدد 3 أصول عقارية بقيمة 4.17 مليون دينار في دولة الكويت وهي مؤجرة بالكامل.

وحسب بيان الشركة على موقع بورصة الكويت سوف يتم تمويل شراء هذه العقارات عن طريق تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك الكويتية بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة.

وأشارت الشركة إلى أن العائد المتوقع من الصفقة يبلغ 8.8% سنوياً، وسيظهر أثره خلال الربع الأول من عام 2020.

وحققت عقارات الكويت أرباحاً بقيمة 6.77 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من 2019؛ مقابل أرباح بنحو 5.02 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 34.9 %.